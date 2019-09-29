Lider cepten yedi

Süper Lig'in 6. haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Sivasspor'u ağırlarken karşılaşma 1-1'lik skorla sona erdi. 1. dakikada Sivasspor'da Traore'nin gönderdiği topu Fernando kontrol etti. Kalecinin soluna doğru vuran Fernando, topu ağlarla buluştu. Kırmızı beyazlılar daha maçın başında öne geçti: 0-1. 41'de gelişen Alanyaspor atağında Sivas ceza sahasına doğru gelen topa Siopis gelişine vurmak istedi. ancak kaleci Samassa meşin yuvarlağı kontrol etti.

GEMİSİNİ KURTARAN ADAM CİSSE

45'te Alanya gole çok yaklaştı. Müsait durumdaki Junior Fernandes'in kafa vuruşunda top az farkla çıktı. İlk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile kapandı. İkinci yarıda Alanyaspor, 47'de Ceyhun'un atağında şut yan ağlarda kaldı. 50'de Efecan ceza sahasına girdikten sonra çizgiden dışarı çevirdi. Savunmanın uzaklaştırdığı topla N'Skala buluşup ceza sahası dışından sert vurdu. Kaleci Samsa uzanak topu çeldi. 54. dakikada Ceyhun'un sert şutunu Samassa kornere çeldi. 61. dakikada Alanyaspor beklediği gole kavuştu. Efecan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya harika yükselen Cisse kafa ile topu filelere gönderdi. 1-1. 69. dakikada Alanyaspor atağında ceza sahasının sağ tarafında topla buluşarak rakibinden sıyrılan Cisse arka direğe ortaladı fakat savunma topu kornere attı. 76. dakikada gelişen Sivasspor atağında savunmanın arkasına atılan pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Yatabare gelişine sert vurdu ancak kaleci Marafona iyi uzanarak topu kornere çelmeyi başardı. Maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.



BAYRAK UNUTULMADI

TAKIMLAR sahaya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın 'Bağışlarınızla daha güçlüyüz, el birliğiyle, güç birliğiyle' yazılı pankartla çıktı. Taraftarlar ise Alanya'da eski eşi tarafından öldürülen Gülseren Bayrak için 'Kadınlar insandır, biz de insanoğlu' ve İstanbul'da yaşanan depremlerden dolayı 'geçmiş olsun' pankartları açtı.

KRAL PAPİSS CİSSE

Aytemiz Alanyaspor kendi evinde berabere kalarak puanını 14'e çıkardı. Ligde liderliğini sürdüren turuncu yeşillilerde dünkü maçta bir gol atan Cisse gol sayısını 6'ya çıkartarak gol krallığındaki yerini korudu.