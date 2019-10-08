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istihdam pahalıya patlar

Giriş Tarihi: 8.10.2019
Kayıt dışı istihdam pahalıya patlar
SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Nejat Deniz, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin'i ziyaret etti. Sosyal güvenlik uygulamalarının ele alındığı ziyarette ATSO Başkan Yardımcıları Cihangir Deniz, Mustafa Atılgan da hazır bulundu. Başkan Çetin ziyarette, kayıt dışı istihdamla ilgili uyarıda bulundu.

YILLIK CEZASI 66 BİN LİRA
Kayıt dışına başvurmanın işveren için pahalıya patlayacağını vurgulayan Başkan Çetin "2019 yılı içerisinde bir yıl sigortasız çalıştırmanın tespiti halinde, işyerine uygulanacak idari para cezası 66 bin 518 lira. Ayrıca işveren teşviklerden de mahrum kalabiliyor. Sonuç olarak prim maliyetine göre çok daha yüksek bir maliyet çıkıyor" dedi. Çetin konuyla ilgili ATSO üyelerine bilgilendirme toplantısı yapılacağını sözlerine ekledi.
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