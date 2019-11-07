Bağışlar can verdi

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Oorgan Nakli Haftası kutlamaları devam ederken Antalya'da bir ilke imza atıldı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Bayezid, Prof. Dr. Cengiz Türkay, Prof. Dr. İlhan Gölbaşı ve Prof. Dr. Ozan Erbasan'ın katılımıyla 14 ve 25 Ekim'de 11 gün içinde iki kalp nakli gerçekleştirildi. Nakiller, organ bağışının ne kadar hayati önem taşıdığını kanıtladı.Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 14 Ekim tarihinde geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce Bölümü son sınıf öğrencisi Kardelen Çetin'in (22) bağışlanan kalbi Denizlili 2 çocuk babası Necip Fazıl Çetin'e (31) uyumlu çıktı. Kalp, askeri uçakla Antalya'ya getirildi. Genç kızın kalbi, Prof. Dr. Ömer Bayezid, Prof. Dr. Cengiz Türkay, Prof. Dr. İlhan Gölbaşı ve Prof. Dr. Ozan Erbasan tarafından 4 saat süren operasyonla Çetin'e nakledildi.Son kalp nakli ise 25 Ekim tarihinde, İzmir'de kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve ismi açıklanmayan kişinin kalbinin Antalya'da 4 aydır kalp bekleyen 54 yaşındaki Ziya Doğan'a uyumlu olduğu belirlendi. Antalya'ya getirilen kalp Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekip arkadaşları tarafından Doğan'a nakledildi.Yoğun bakımın ardından normal servise çıkan Çetin, "Son dönem kalp yetmezliği yaşıyordum. Eğer uygun kalp çıkması idi şu an ölmüş olacaktım. Artık kendimi turp gibi hissediyorum" dedi. Sağlığına kavuşan Doğan ise, "Beş yılda kalbime 20 stent taktılar çözüm olmadı. Yeni kalbimle kuş gibi uçabilirim" diye konuştu. Prof. Dr. Bayezid, Çetin ve Doğan'ın kısa süre sonra normal hayatlarına dönebileceklerini kaydettiORGAN bağışını önemine vurgu yapan Prof. Dr. Bayezid, 1998 yılından buyana 106 kalp nakli gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkiye genelinde bin 100 hastanın acil kalp beklediğini belirten Prof. Bayezid, "Kalp bekleyen hastalardan sadece 91'i nakil oldu. Bu hastalardan 270'i Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kayıtlı. Türkiye'de organ bağışının daha da arttırmalıyız. Bunun içinde organ bağışının önemini vatandaşlara anlatıp toplumsal bilinci artırmalıyız. Organ bağışının maddi olarak bedeli yok. Çünkü hayat bağışlıyorsun. Bunun maddi olarak değeri biçilemez" ifadelerini kullandı.