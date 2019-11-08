Enduro ve ATV heyecanı başlıyor

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) yarış takviminde yer alan Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 3. ayak yarışı, uzun bir aradan sonra Kemer'in eşsiz doğasında yapılacak.
Sezonun üçüncü mücadelesi 9-10 Kasım tarihlerinde Kemer Enduro Motosiklet Kulübü'nün ev sahipliğinde Kemer Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenecek. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer'in motor sporları kapsamında adeta bir merkez haline geldiğini söyledi. Başkan Topaloğlu, motosiklet yarışlarının Kemer'in tanıtımına büyük katkısı olduğunu belirterek, "Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları'nın Kemer'e katkısı belli. Sadece bu yarışla değil bütün motor sporlarını ve organizasyonlarını Kemer'de yapmak isteriz. Kemer, dünyanın incisi konumunda. Buraya gelen sporcular, doğayla denizin iç içe olduğu bir coğrafyada yarışıyor. İlçemizde yapılacak olan Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 3. ayağında birçok güçlü sporcuyu ağırlayacağız. Bu Kemer'in tanıtımına da büyük katkı sağlıyor. Yarışlarda tüm sporculara başarılar diliyorum"
ifadelerini kullandı.