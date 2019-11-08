Enduro ve ATV heyecanı başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) yarış takviminde yer alan Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 3. ayak yarışı,Sezonun üçüncü mücadelesi 9-10 Kasım tarihlerinde Kemer Enduro Motosiklet Kulübü'nün ev sahipliğinde Kemer Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenecek. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer'in motor sporları kapsamında adeta bir merkez haline geldiğini söyledi. Başkan Topaloğlu, motosiklet yarışlarının Kemer'in tanıtımına büyük katkısı olduğunu belirterek,ifadelerini kullandı.