Hentbolcular seri peşinde

ERKEKLER Hentbol Süper Lig'de üst üste iki maçını kazanan Antalyaspor, seriyi 3 maça çıkarmak istiyor. Başantrenör Fatih Işık, geçen hafta kazanılan Rize Güneysu ve bu hafta oynanacak olan Bursa Nilüfer Belediyespor maçları için, "İyi bir oyunla güzel bir galibiyet aldık. 25-21 kazandığımız maçta, 15 oyuncumuzu da gösterdikleri mücadele nedeniyle kutluyorum"
ifadelerini kullandı. Bugün deplasmanda saat 15.00'te Bursa Nilüfer Belediyespor ile oynayacakları maça da değinen Işık, "Emin adımlarla hedefimize ilerliyoruz. Kazanarak galibiyet serimizi 3'e çıkarmak istiyoruz"
diye konuştu.