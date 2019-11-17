Hentbolcular seri peşinde

BUGÜN NELER OLDU

ERKEKLER Hentbol Süper Lig'de üst üste iki maçını kazanan Antalyaspor, seriyi 3 maça çıkarmak istiyor. Başantrenör Fatih Işık, geçen hafta kazanılan Rize Güneysu ve bu hafta oynanacak olan Bursa Nilüfer Belediyespor maçları için,ifadelerini kullandı. Bugün deplasmanda saat 15.00'te Bursa Nilüfer Belediyespor ile oynayacakları maça da değinen Işık,diye konuştu.