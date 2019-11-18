10 ayda 272 hayat dokunuşu

BUGÜN NELER OLDU

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, 2019'u değerlendirdi. Aydınlı, Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakil Merkezi'nde toplam 206 böbrek, 63 karaciğer ve 3 kalp nakliyle 272 hastayı hayata bağladıklarını söyledi.Merkezin 1985 yılında kurulduğunu hatırlatan Aydınlı, merkezde bugüne kadar 4 bin 667 böbrek, 567 karaciğer, 107 kalp ve 78 pankeas olmak üzere toplam 5 bin 419 organ nakli yapıldığını kaydetti. Merkez olarak hedeflerinin rekor değil, hasta sağlığı olduğunu vurgulayan Aydınlı, yapılan ameliyatların tümünün başarılı geçtiğini, başarı oranının dünya standartlarında olduğunu kaydetti.Kamu hastanelerinde gerçekleştirilen karaciğer nakil sayısında ilk sıralarda yer aldıklarını ifade eden Bülent Aydınlı, 10 ayda 63 karaciğer naklinin 15'ini kadavradan gerçekleştirdiklerini kaydetti. Kadavradan naklin artması için bağışın önemine dikkat çeken Aydınlı, "Yaklaşık 30 bin hasta organ nakli bekliyor. Her bağış bir hayat kurtarıyor" diye konuştu ve herkesi organ bağışı yapmaya davet etti.