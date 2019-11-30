Tarımda yenilikçi firmalara ödül verildi

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TÜRKİYE'NİN dört bir yanında faaliyet gösteren başarılı tarım girişimleri Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Growtech Tarım İnovasyon Ödül Töreni ile ödüllendirildi. Antalya Expo Center'da devam eden Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı kapsamındaki yarışmada 'Sera Teknolojileri ve Sulama', 'Tarım Makineleri ve Teknolojileri', 'Tarımsal Bilişim', 'Bitki Besleme ve Koruma', 'Tohum, Fide' olmak üzere 5 kategoride 6 ödül verildi.Ödül kazanan firmalar ödüllerini Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve ATSO Başkanı Davut Çetin'in elinde aldı. Karaloğlu, Antalya'nın Türk turizmi ve tarımı için bir lokomotif olduğuna işaret ederek, "Antalya ürettiği yaş sebze, meyveyle sadece Türkiye'yi değil, ihracatıyla dünyayı doyuran önemli bir tarımsal üretim merkezidir" dedi. ATSO Başkanı Çetin ise "Ekoloji ve su alanı, dijital tarım ve e-ticaret alanlarına önem vermeliyiz" dedi.