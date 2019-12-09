Gergin bekleyiş

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan sözleşmeli memurları yılbaşı korkusu sardı. CHP'li yönetimin her yıl sözleşmeleri yenilenen memurların hiçbiri ile yola devam etmeyeceği söylentisi, sözleşmeli memurları uykusuz bıraktı. Büyükşehir Belediyesi'nde 401 ve ASAT'ta 61 sözleşmeli memur korku ile yılbaşını beklemeye başladı.

KADROLAŞMA İDDİASI

Toplamda 462 sözleşmeli memurun sözleşmelerinin yeni yılda uzatılmayarak işten çıkartılacağı dedikodusunun ardında ise kadrolaşma iddiası var. Buna göre CHP ve seçimdeki ortağı İYİ Parti kontenjanından belediyeye iş başvurusunda bulunanlara 'yılbaşını bekleyin' mesajı verildi. BİN KİŞİYİ AŞACAK

Sözleşmeli memurların yanı sıra yeni yılda taşeron şirketlerden kadroya geçen personellerden de çok sayıda kişinin işten çıkarılacağı iddiası ise belediye çalışanlarını tedirgin etti. Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, belediyenin İnsan Kaynakları A.Ş şirketinden Ocak ayında bin kişinin çıkartılabileceğini iddia etti.

FELAKET OLUR

Seçimden beri Büyükşehir Belediyesi'nin İnsan Kaynakları, ASAT, Ulaşım AŞ, Antepe, Ekdağ ve Anet gibi şirketlerinden toplamda çıkartılan işçilerin sayısının 880'e ulaştığını belirten Kandil, bu duruma artık birinin dur demesi gerektiğini savundu. Kandil, "Eğer yılbaşında da bir kıyım yapılırsa, büyük bir felaket olur" dedi.

GREV DEVAM EDİYOR

Belediye önünde 134 gündür grevini sürdüren Hizmet-İş Sendikası üyeleri geçtiğimiz günlerde görev başında şehit olan polis memuru Savaş Ünal gibi bir acı daha yaşamak istemediklerini belirtti. Kandil, "Polis arkadaşımız grevimizin 130'ncu gününde grev masamızda şehit oldu. Biz tekrar aynı acıyı yaşamak istemiyoruz. Polislerimiz her gün buraya geliyor. Başkan Muhittin Böcek'e sesleniyoruz. Bu işi birlikte halledelim. Gerekirse grevimiz bin gün sürer, biz burada oturmaya devam ederiz" diye konuştu.