Golf turnuvalarında heyecan yaşandı

ANTALYA'NIN Serik ilçesi golf turnuvalarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Belek turizm merkezindeki Carya ve National Golf Kulübü sahalarında oynanan Golf-Mad Pro-Am Golf Turnuvası sona erdi. 25 ülkeden 144 golfçünün mücadele ettiği turnuvada profesyonel golfçü Ali Altuntaş şampiyon oldu. Altuntaş aynı zamanda 5 bin Euro'luk para ödülünün de sahibi oldu. TURNUVADA dereceye girenlere toplam 70 bin Euro para ödülü dağıtıldı. Organizasyonda Jon Beyan ikinci oldu. Turnuvada deliğe en yakın vuruş ödülünü kadınlarda Karina Budantseva, erkeklerde Nikita Kolganov, en uzun vuruş ödülünü ise kadınlarda İrina Nesterova, erkeklerde Nicolas Arnd Benjamin kazandı.

ESKİ OYUNCU İKİNCİ OLMAYI BAŞARDI

20 ülkeden 144 oyuncunun sahaya çıktığı Maxx Royal Cup'ta ise şampiyon Alman golfçü Heike Dittrich oldu. İkinci eski futbolcu ve Romanya Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Cosmin Contra olurken, üçüncülüğü bir diğer Alman golfçü Marius von Thun elde etti. Turnuvada tüm kategorilerde dereceye girenler ödül töreniyle kupalarını ve ödüllerini aldı.