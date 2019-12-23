Poyraz’ın yüzü gülüyor

BUGÜN NELER OLDU

Tüm Türkiye Poyraz Ergün'ü 'mavi ışık' hastalığı ile tanıdı. Antalya'da Servet- Zeliha Ergün çiftinin 4 Kasım 2014 tarihinde dünyaya gelen bebekleri Poyraz'a, doğumundan 3 gün sonra dünyada yaklaşık 200 bebekte görülen ve 'mavi ışık' hastalığı olarak bilinen 'Crigler-Najjar' teşhisi konuldu. Poyraz'ın babası Servet Ergün ise oğlunu yaşatmak için verdiği mücadele ile tüm Türkiye'yi duygulandırdı.Önce oğlunun hayatta kalması için ihtiyacı olan ama maddi imkansızlıklar nedeniyle alamadığı özel cihazı sanayide yaptırdı. Ardından, oğluna karaciğerini bağışlama isteği kilosu nedeniyle kabul edilmeyince sıkı bir diyete girdi. Spor da yaparak 2 ayda 105 kilodan 85 kiloya düşen Servet Ergün'ün karaciğerinden 1 Eylül 2015 tarihinde alınan parça, İstanbul'daki bir hastanede Poyraz Ergün'e başarıyla nakledildi.Karaciğerin uyum sağlamasıyla sağlığına kavuşan Poyraz Ergün, artık büyüdü. Şimdi 5 yaşından gün alan Poyraz artık, istediği gibi koşup, oynuyor ve okula gidiyor. Muratpaşa Belediyesi Türkan Saylan Anaokulu'na başlayan Poyraz, organ bağışı mucizesinin de en güzel örneği oldu.Evlerine yakın bir okulda anasınıfına giden Poyraz'ın en sevdiği etkinlik ise havuz ve parka gitmek. Sabah erkenden uyanan Poyraz, okula gitmeden önce evlerinin bahçesinde besledikleri tavukların yumurtasını kümesten alıp pişirmesi için annesine veriyor. Yumurtasını yiyip kahvaltısını yapan Poyraz, daha sonra tavukların yemini veriyor. Her gün annesine uzun sarı saçlarını taratan Poyraz, çantasını alıp okula gidiyor. Evde olduğu zamanlarda babasıyla oynayan ve babasının 'Karaciğerim nerede sorusuna' karaciğerini eliyle göstererek 'Burada' diye cevap veren Poyraz, karaciğerine de gözü gibi bakıp koruduğunu söyledi. Okulunu çok sevdiğini vurgulayan Poyraz, "Okulda havuza ve akvaryuma gidiyorum. Şarkı söylüyoruz" dedi.Zor günleri anlatan Servet Ergün, "Mavi ışık cihazının değeri 10 bin TL'ydi. Hem hastanelerde yer yoktu, hem de benim maddi imkanım yoktu. Ben de aynısını sanayide 500 TL'ye mal ettim. Uzun süre Poyraz mavi ışıkta tedavi gördü" dedi. Tedaviye Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ettiğini anlatan Servet Ergün, karaciğer nakli sürecinde de Antalyalıların ilgisinin kendisini duygulandırdığını söyledi.Servet Ergün, "Poyraz'ın bu hastalıktan kurtulması için karaciğer nakli olması gerekiyordu. Karaciğer aramaya başladık. Çağrımızda 66 kişi donör oldu. Ama yapılan tetkiklerde uyum sağlanamadı" dedi. Kendisinin de kilosu nedeniyle önce bağışçı olamadığını anlatan Ergün, "Dünyada en çok istediğim şeydi oğluma organımı verebilmekti. Kilo verip bunu başardım. Dualarım kabul oldu, karaciğerim oğluma nasip oldu" diye konuştu.