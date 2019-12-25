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Kadınlar üretiyor kazanıyor

’da neredeyse her alanında kadınların çalıştığı kesme çiçek sektörü 110 milyon dolarlık hacmine ulaştı. Antalyalı kadınların elinden çıkan çiçekler 83 ülkeye gidiyor

Giriş Tarihi: 25.12.2019
Kadınlar üretiyor Antalya kazanıyor
Antalya'da serasından paketlemesine kadar her alanda kadınların çalıştığı süs bitkileri sektörü büyümesini sürdürüyor. Antalyalı kadınların elinden çıkan çiçekler bu yıl 83 ülkeye ihraç edildi.

ÖZBEKİSTAN SÜRPRİZİ
2019 yılını rekor sayılabilecek bir ihracatla kapatmaya hazırlan sektörde, ihracat yüzde 10 artarak 110 milyon dolara ulaştı.Sektörde en büyük pazar Hollanda olarak dikkat çekerken, ikinci sırada ise sürpriz bir ülke olan Özbekistan var. Hollanda'da ağırlık karanfil olmak üzere kesme çiçek olurken, Özbekistan'da ise peyzaj uygulamaları yoğunlukta. Özbekistan'a ihracatta yaşanan artışın arkasında ise Türk müteahhitlerin ülkede yaptığı dev projeler. Bu projeler için peyzajda Antalya çiçekleri kullanılıyor. Bu iki ülkeyi İngiltere, Almanya, Romanya ve Bulgaristan takip ediyor.

HEDEF 125 MİLYON DOLAR
Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, gelecek yıl için 125 milyon dolarlık bir ihracat hedefi belirlediklerini bildirdi. Yılmaz, bunu yapabilecek güçte olduklarını vurgulayarak, sektörün her geçen gün ihracata yönelmeye başladığını, illere gezerek ihracatı anlattıklarını ifade etti.
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Kadınlar üretiyor Antalya kazanıyor
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