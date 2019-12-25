Patara yılı için hazırlıklar başladı

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KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Patara Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy'a ziyarette Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar ile Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık da eşlik etti. Antik kenti gezen Bakan Ersoy, kazı ve restorasyon çalışmaları hakkında Havva İşkan Işık ve ekibinden bilgi aldı. Bakan Ersoy, bakanlığın 2020 yılı teması olarak belirlediği Patara'ya ziyaretini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Ersoy, "Arkeolojik ve tarihsel olarak büyük değere sahip olan Patara Antik Kenti'nde incelemelerde bulunduk. Bu tarihi varlığımıza daha çok destek sağlayarak faaliyet alanını genişletmek için ihtiyaçlar konusunda yerinde tespitler yaptık" ifadelerini kullandı.Patara'nın Türkiye'nin 2020 teması olarak belirlenmesi, kentte sevinçle karşılandı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, eşsiz güzellikteki kumsalı, binlerce yıllık tarihi, muhteşem doğasıyla Patara Antik Kenti'ni 2020 teması olarak belirleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür etti. Çetin, "2020 Antalya'nın yılı olacak" dedi.