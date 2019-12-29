Otomobilde can pazarı yaşandı

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Manavgat ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil virajı alamayarak takla attıktan sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. Araçta bulunan 4 kişi yaralanırken, vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan yaralılar 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.Kaza, Sorgun Mahallesi Sorgun çamlığı içerisindeki Acısu Caddesi'nde meydana geldi. Gökhan Yaşar'ın kullandığı 07 ACE 442 plakalı otomobil virajı alamayarak takla attı. Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak durabildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.Kazada, Yaşar'ın yanı sıra otomobildeki Zeynep Esmer, Tolga Nagış ve Uyum Akdağ yaralandı. Yoldan geçen vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Manavgat'ta bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Araç sürücüsünün sürücüsünün ise belgesinin olmadığı belirlendi.