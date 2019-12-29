Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Otomobilde can pazarı yaşandı

Otomobilde can pazarı yaşandı

Antalya Manavgat’ta ehliyeti olmayan Gökhan Yaşar’ın kullandığı otomobil virajı alamayıp devrildi. 4 kişi yaralandı

Muharrem MANĞ Akdeniz
Giriş Tarihi: 29.12.2019
Otomobilde can pazarı yaşandı
ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil virajı alamayarak takla attıktan sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. Araçta bulunan 4 kişi yaralanırken, vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan yaralılar 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

VİRAJI ALAMADI DEVRILDI
Kaza, Sorgun Mahallesi Sorgun çamlığı içerisindeki Acısu Caddesi'nde meydana geldi. Gökhan Yaşar'ın kullandığı 07 ACE 442 plakalı otomobil virajı alamayarak takla attı. Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak durabildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

SÜRÜCÜ BELGESİ YOK
Kazada, Yaşar'ın yanı sıra otomobildeki Zeynep Esmer, Tolga Nagış ve Uyum Akdağ yaralandı. Yoldan geçen vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Manavgat'ta bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Araç sürücüsünün sürücüsünün ise belgesinin olmadığı belirlendi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobilde can pazarı yaşandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN