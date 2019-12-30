Kuyumcuda film gibi soygun

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kuyumcuya giren kimliği belirsiz şüpheliler yaklaşık 18 kilo altınla kayıplara karıştı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yapılan ilk incelemede kuyumcunun alt katındaki boş iş yerine giren şüphelilerin tavanı delip altınların bulunduğu kasaya ulaştığı anlaşıldı. Olay, İbrahim Sözen Caddesi'nde Ramazan Arıkan'ın sahibi olduğu kuyumcuda gece saatlerinde meydana geldi.Sabah iş yerini açtığında kasadaki altınların yerinde olmadığını fark eden Ramazan Arıkan'ın haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kuyumcu dükkanının çevresinde önlem alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.Yapılan incelemede, ilk belirlemelere göre kuyumcu dükkanının altında bulunan ve daha önce bilardo salonu olarak işletilen boş iş yerine giren şüphelilerin, buradan beton tavanı delerek altınların bulunduğu kasaya ulaştığı, kasayı da delip, içerisindeki altınları alarak kayıplara karıştığı anlaşıldı. Soyguncuların çevreden ses duyulmaması için su vanasını açarak, eski bilardo salonunu su ile doldurduğu öğrenildi.İşyeri sahibi Ramazan Arıkan, "Vitrinin kasanının bulunduğu bölümden delerek çalmışlar. Dükkana geldiğimde kasayı açarken, içerinin boş olduğunu ve camın buğulandığını gördüm" diye konuştu. İçerisinde piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lira olduğu belirtilen 18 kiloya yakın altınla ortadan kaybolan hırsızlık şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis inceleme yaparken, itfaiye ekipleri de bilardo salonundaki suyun tahliye çalışması yaptı.