Kışın korkulu rüyası

Isparta'da havaların soğumasıyla sobalar yakılırken, özellikle rüzgarın güneyden yada güneybatıdan (lodos) estiği günler zehirlenme olayları yaşanmaya başlandı. Son 3 yılda 13 kişi yaşamını yitirdi. Bölgenin bitmek bilmeyen çilesi Isparta'da yine can aldı. Son acı olay Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Bağıllı Köyü'nde yaşandı.Faden (66) ve Mustafa Köse (66) çiftinden haber alamayan yakınları, evlerine gitti. Eve giren yakınları, çifti baygın halde bulunca durumu sağlık ekibine bildirdi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Köse çifti hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Mustafa Köse doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Faden Köse ise Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Köse'nin yaşam mücadelesi sürüyor. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından, çiftin, yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.2020 yılı için tehlikeli sinyal 30 Aralık 2019'da gelmişti. 70 yaşındaki Cemile ve Yıldırım Gültekin çifti, evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Son anda kendilerini kötü hissedince yakınlarından yardım istedi. Evde sağlık ve polis ekiplerinin baygın bulduğu yaşlı çift Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Cemile Gültekin'in tedavisi sürerken, Yıldırım Gültekin ise hayati tehlikeyi atlattı.Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürü Halil Açar, zehirlenmelere karşı uyarılarda bulundu. Açar özellikle temizlenmeyen bacaların ölüme davetiye çıkarttığını belirterek, "Bacalar her yıl düzenli temizlenmeli" dedi.Halil Açar, bir diğer tehlikenin ise yanan sobaya kömür eklenmesi olduğunun altını çizdi. Soba yaktıktan sonra, kömürdeki mavi alevi görünceye dek uykuya geçilmemesi gerektiğinin altını çizen Açar, "Evlerinizde soba yakarken, mutlaka mavi alevi görün. Sobanız tamamen tutuştuktan sonra uykuya geçin" ifadelerini kullandı. İtfiaiye Müdürü Açar, evlerdeki bacaların, çatıdan en az 1 metre yüksekte olması gerektiğini de sözlerine ekledi.ISPARTA'DA doğalgaza geçildiği için hem soba kaynaklı yangınların, hem de karbonmonoksit zehirlenmelerinin kısmen azaldığını vurgulayan Açar, "Eskiden bir kış dönemi 200- 300 baca yangınına müdahale edilirdi. Artık bu sayı 30-35'e geriledi. Zehirlenmelerde de düşüş var. Bunda verilen eğitim çalışmaları da etkili. Özellikle okullarda öğrencilere yönelik eğitimler yapıyoruz. Evlerdeki bilinci çocuklarla geliştiriyoruz" dedi.17 OCAK 2019: Isparta'nın Aksu ilçesinde 71 yaşındaki Ömer Süllü ve eşi 73 yaşındaki Hatice Süllü sobadan sızan karbonmoksit gazından zehirlenerek öldü.17 ARALIK 2018: Isparta Ayazmana Mahallesi'nde Fatma (65) ve Mehmet Aybirdi (68) çifti, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.16 NISAN 2018: Isparta'nın Eğirdir ilçesinde oturan Fadime Dolaksız (70) ve kızı Halime Dolaksız (44), evde ölü bulundu.25 OCAK 2018: Isparta'nın Gelendost ilçesinde Mehmet İnan (60) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü, eşi Hatice İnan (55) yaralı kurtuldu.9 OCAK 2018: Isparta'nın Yalvaç ilçesinde emekli infaz koruma memuru Abdullah Maden (66) ölü bulundu.Maden'in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenildi.17 KASIM 2017: Isparta'da 54 yaşındaki Ayten ve 56 yaşındaki İsa Yavuz çifti, evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdi.25 NISAN 2017: Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 80 yaşındaki Mehmet Davran ve eşi 77 yaşındaki Gülten Davran yaşamını yitirdi.24 OCAK 2017: Isparta'nın Aksu ilçesinde üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Melek Demirkazık ile kendisini ziyarete gelen arkadaşı 23 yaşındaki Halit Dalkıran, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

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