Davulda sınırları aştı

ANTALYA'DA, çocukluğu babasının fotoğrafçı dükkanı ve müzik aletleri evinde geçen Burcu Barış Künar (50), hobi olarak kendine yaptığı 'Şaman davulunun' çok beğenilmesi üzerine farklı desen ve modellerde davullar tasarlamaya başladı. Künar, yaptığı Şaman davullarını Japonya, Hollanda, Belçika ve İsviçre'ye gönderiyor. Burcu Barış Künar (50), yaptığı kişiye özel Şaman davullarıyla dikkat çekiyor.Künar, 20 yıldır doğayı hayatının önemli bir yerine koyduğunu, uzun yıllar İstanbul'da temel gitar eğitimi ve resim dersleri verdiğini anlattı. Künar, "6 yıl önce doğayla buluşmalarımda kendim için küçük ebatta bir Şaman davulu almak istedim ancak hiçbir yerde bulamadım. Bunun üzerine babam 'Biz yapalım' dedi. Böylelikle ilk davulu kendime yaptım. Sonra arkadaşlarım görünce çok beğendi. Onlar da istedi. Böylece, geleneksel el sanatları içinde yer alan davulları, kişiye özel olarak tasarlamaya başladım" dedi. Tokat'tan oğlak deri- si ve Bursa'dan getirttiği kayın ağacı kasnakla hazırladığı davulun üzerindeki desenleri yağlı boya ile yaptığını anlatan Künar, dünyanın farklı ülkelerine ihraç ettiği davulun nefes terapistleri ve ritim şifa uygulamalarında kullanıldığını anlattı.BURDURBucak'taki Seferyitiği Mağarası'nın turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor. Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Seferyitiği Mağarası'nın giriş kısımdaki yaklaşık 40-50 metrelik bölüm ci ışıklandırılıp, mağaranın tanıtımı ve ön bilgi için fotoğraf ve video çekimi yapıldı. Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, "İddia ve varsayımlara göre Seferyitiği Mağarası iki kola ayrılıyor" dedi.

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