Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Ev yangını korkuttu

Ev yangını korkuttu

Muharrem MANĞ Akdeniz
Giriş Tarihi: 30.1.2020 ABONE OL
Ev yangını korkuttu
ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde çıkan ev yangını büyümeden söndürülürken, dumandan etkilenen 80 yaşındaki alzheimer hastası yaşlı kadın itfaiye ekipleri tarafından evden çıkartılarak tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangın, Eski Hisar Mahallesi 9541 sokakta Arif Şen'e ait 2 katlı müstakil evde çıktı. Soba külünden çıktığı tahmin edilen yangını gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ev ambulanslar sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü.

MERDİVENLE KURTARILDI
İlk yardım ekipleri evde bulunan 84 yaşındaki şeker ve tansiyon hastası Arif Şen'e evde müdahalede bulunurken, eşi 80 yaşındaki Alzheimer hastası Şerife Şen ise itfaiye aracının merdiveniyle evin ikinci katından çıkartılarak, ambulansa bindirildi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın daha sonra Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemeye göre yangının soba külünden çıktığı belirlenirken, evde hasar oluştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ev yangını korkuttu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN