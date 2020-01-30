Ev yangını korkuttu

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ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde çıkan ev yangını büyümeden söndürülürken, dumandan etkilenen 80 yaşındaki alzheimer hastası yaşlı kadın itfaiye ekipleri tarafından evden çıkartılarak tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangın, Eski Hisar Mahallesi 9541 sokakta Arif Şen'e ait 2 katlı müstakil evde çıktı. Soba külünden çıktığı tahmin edilen yangını gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ev ambulanslar sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü.İlk yardım ekipleri evde bulunan 84 yaşındaki şeker ve tansiyon hastası Arif Şen'e evde müdahalede bulunurken, eşi 80 yaşındaki Alzheimer hastası Şerife Şen ise itfaiye aracının merdiveniyle evin ikinci katından çıkartılarak, ambulansa bindirildi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın daha sonra Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemeye göre yangının soba külünden çıktığı belirlenirken, evde hasar oluştu.