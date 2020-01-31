Filenin prensesleri

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oleybolda gerek kulüpler gerekse milli takımlar düzeyinde Avrupa'da son dönemlerde sürekli kürsüde yer alan 'Filenin Sultanları'nın gözü arkada kalmayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonu bünyesinde yer alan Fabrika Voleybol Okulu, birçok ildeki 31 okulu ve 6-14 yaş arasındaki 2100 sporcu adayı
ile geleceği de teminat altına alıyor.
100'Ü AŞKIN SPORCU VAR
Genç sporcu adaylarının gelişimi için Antalya'da 4. Fabrika Voleybol Oyunları organize eden Türkiye Voleybol Federasyonu'nun etkinliğine İstanbul, Ankara, Tunceli, Gaziantep'in de aralarında bulunduğu 10 ilden katılan 100'ü aşkın sporcu adayı,
sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde çift antrenmanla hazırlık yaptı.
4 GÜNLÜK BÜYÜK DENEYİM OLDU
Filenin küçük prensesleri 'Filenin Sultanları'nın ardından emin adımlarla yürümek için ter döktü. 4 gün süren Fabrika Voleybol Oyunları'nda 8 sahada çeşitli illerden gelen antrenörlerin eşliğinde
çalışmalarını sürdüren sporcu adayları, öğleden sonraki antrenmanlarda maç yaparak bu alanda da deneyim elde etti.
SERTİFİKALARINI ALDILAR
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Fabrika Oyunları'nın sonunda başarılarından dolayı sporcu adaylarına katılım sertifikaları verilirken, antrenörler ve velilerle karma yapılan final maçlarında ise keyifli anlar yaşandı. FABRIKA
Voleybol Oyunları'nın beşincisinin de haziran ayında yapılması planlanırken, eğitimlerin de tüm illere yayılması yönünde çalışmalar yürütülüyor.