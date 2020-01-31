Filenin prensesleri

oleybolda gerek kulüpler gerekse milli takımlar düzeyinde Avrupa'da son dönemlerde sürekli kürsüde yer alanTürkiye Voleybol Federasyonu bünyesinde yer alan Fabrika Voleybol Okulu, birçok ildekiile geleceği de teminat altına alıyor.Genç sporcu adaylarının gelişimi için Antalya'da 4. Fabrika Voleybol Oyunları organize eden Türkiye Voleybol Federasyonu'nun etkinliğinesabah ve öğleden sonra olmak üzere günde çift antrenmanla hazırlık yaptı.Filenin küçük prensesleri 'Filenin Sultanları'nın ardından emin adımlarla yürümek için ter döktü.çalışmalarını sürdüren sporcu adayları, öğleden sonraki antrenmanlarda maç yaparak bu alanda da deneyim elde etti.Fabrika Oyunları'nın sonunda başarılarından dolayı sporcu adaylarına katılım sertifikaları verilirken, antrenörler ve velilerle karma yapılan final maçlarında ise keyifli anlar yaşandı.Voleybol Oyunları'nın beşincisinin de haziran ayında yapılması planlanırken, eğitimlerin de tüm illere yayılması yönünde çalışmalar yürütülüyor.

BUGÜN NELER OLDU