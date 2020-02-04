İsmail Balaban dünya şampiyonu oldu

BUGÜN NELER OLDU

ATA sporunda ulusal ve uluslararası turnuvalardaki başarılarıyla adından söz ettiren ASAT Spor Kulübü'nün pehlivanları Türkiye ve Antalya'nın gururu olmaya devam ediyor. Dünya Etnospor Konfederasyonu, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde ilk kez düzenlenen Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası'ndarakibi Ömer Yavuz'u yenip 90+ kiloda dünya şampiyonu oldu.K.MARAŞ'TA 42 ülkeden 300 sporcunun katıldığı şampiyona da sırayla Ukraynalı, Rus, Kazak ve Azeri rakiplerini yenen Balaban finalde de altın kemerin sahibi oldu.Balaban'a madalya ve kemerini, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ile Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı taktı.