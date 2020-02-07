EDS mart sonu devrede

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya'da Su Otel'de düzenlenen 'Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme' toplantısına katıldı. Karaloğlu, Elektronik Denetleme Sitemi'nin (EDS) geldiği son noktayla ilgili Aktaş'a bilgi verdi. EDS'nin son aşamaya geldiğini belirten Karaloğlu, EDS kontrol sisteminin mart ayının sonunda veya nisan ayının başında devreye gireceğini açıkladı.Karaloğlu, "Gazipaşa'dan, Kaş'a kadar 650 kilometrelik bantta EDS devreye girecek. Türkiye'de en sağlıklı EDS Antalya'da kuruldu.. Yatay ve düşey işaretlemeler tamamlandı. EDS ile tam bir adalet olacak. Kameraların torpili yok. Polis ona farklı davrandı, bana farklı davrandı dedikodusu yok olacak. Burada amaç trafik kazalarındaki ölümleri mal kayıplarını azaltmak" dedi.Vali Karaloğlu toplantı sonrası Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile birlikte Lara'da bulunan ve emniyete devri gerçekleştirilen Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) binasını gezdi. Sitemin Türkiye'nin en iyi EDS sisteminin olduğunu gören Aktaş, sistemin devreye girmesi ile birlikte kente trafik ve asayiş yönünden yaşanan olumsuzlukların son bulacağını söyledi.TOPLAM 110 milyon liraya mal olan EDS'te 7 bin kamera 24 saat aralıksız çalışacak. TEDES binası içinde aynı zamanda Antalya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yer alacak. EDS kameraları sayesinde bölgede yaşanan her türlü olumsuzluk, afet ve yangının emir komutası buradan sağlanacak.

BUGÜN NELER OLDU