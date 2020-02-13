Şimdi karanfil moda

Sevgililer Günü'nde kesme çiçek ithalatına neden olan kırmızı gül modası hız kesti. Aşıklar arasında yeni moda ise kırmızı karanfil oldu. Yerli üretim karanfile ilginin artması, en çok Antalya'da karanfil üreten çiftçileri sevindirdi. Türkiye'nin en büyük karanfil üretim merkezi Antalya'da, Sevgililer Günü dolayısıyla karanfil satışlarında patlama yaşandı. Yıllardır dünyaya ihraç edilen karanfil artık iç piyasada da büyük ilgi görüyor.Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, iç ve dış piyasaya yönelik hazırlıkların tamamlandığını bildirdi. Sevgililer Günü döneminde 27 ülkeye ihraç edilen 60 milyon dal kesme çiçek gönderdiklerini anlatan Yılmaz, ilk sırada ise kırmızı karanfil geldiğini kaydetti. Hollanda başta olmak üzere, İngiltere, Almanya, Ukrayna ve Romanya gibi ülkelere yoğun ihracat yapıldığını açıkladı.SEKTÖR için en önemli günlerden birinin Sevgililer Günü olduğunu belirten Yılmaz, iç pazarda da karanfile ilginin arttığını anlattı. Yılmaz, "Karanfil yine iç piyasada da başı çekti. 50-60 milyon dal çiçekle, 5 milyon dolarlık gelir elde edilecek" dedi. Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği verilerine göre geçen yıl sadece Şubat ayında 800 bin dolarlık gül ithalatı gerçekleşmiş ve gül satışı 3.5 milyonu geçmişti.

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