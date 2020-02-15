Şampiyona görsel şovla sona erdi

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda 1609 sporcu madalya kazandı. Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen şampiyona renkli görüntülere sahne oldu. Şampiyona Taolu, Sanda, Sanda Light, Tui Shou branşlarında yapılan yarışmalar tamamlandı.Sanda ve Light Sanda branşında 788, Tui Shou branşında 36, takımlarda 8 madalya verilirken toplamda 1609 madalya dağıtıldı.