Şampiyona görsel şovla sona erdi

TÜRKIYE Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda 1609 sporcu madalya kazandı. Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen şampiyona renkli görüntülere sahne oldu. Şampiyona Taolu, Sanda, Sanda Light, Tui Shou branşlarında yapılan yarışmalar tamamlandı. Türkiye genelinde 65 ilden toplam 2 bin 452 sporcunun yarıştığı organizasyonda Taolu branşında 777,
Sanda ve Light Sanda branşında 788, Tui Shou branşında 36, takımlarda 8 madalya verilirken toplamda 1609 madalya dağıtıldı. Şampiyona süresince 3 bin 214 yarışma gerçekleştirildi.