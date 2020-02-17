Tropik meyveler artık yerli oluyor

BUGÜN NELER OLDU

AntalyaValiliği öncülüğünde 2012 yılında, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü (BATEM) tarafından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi iş birliğiyle ilki Gazipaşa ilçesinde oluşturulan deneme bahçesinde, Güney Amerika kökenli 6 türde 11 çeşit tropik meyvenin yaklaşık 5 yıllık deneme üretimleri başarıyla tamamlandı. Gazipaşa ve Alanya başta olmak üzere, kıyılarda tropik meyve üretimi hızla artmaya başladı.Üretimi artan passiflora ve pitayadan üç çeşidi tescil ettirerek fidan üretimine başlayan BATEM talep eden üreticilere bu üç türün fidanlarını vermeye başlandı. BATEM şimdi de 2 litchi, 1 longan ve 1 mango türü için daha tescil süreci başlattı. BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, tescil sürecinin iki yıl olduğunu belirterek, "Bu yıl sonuna kadar da yeni dört çeşitle ilgili tescil sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz. Bunlarla birlikte tescilli tropik meyve sayımız 7'ye yükselecek. Bu tropik meyveler artık yerli ürün, Antalyalı oluyor" diye konuştu.