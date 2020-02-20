Burdur’da isyan sürüyor

BURDUR Belediyesi'nin Bağlar, Hızır İlyas, Menderes ve Bahçelievler mahallelerinde uygulamaya koyduğu imar planına yönelik halkın tepkisi devam ediyor. Belediyenin özel bir firmayı yetkilendirdiği parselasyon işlemleri sırasında vatandaşlardan para istenip, vermeyenin arsasının elinden alındığı iddiası düşündürüyor. Bölge halkı son olarak CHP il kongresinde, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in salona geldiği esnada olayı pankartlar açarak protesto etmişti. Pankartlarda, "Yoksulun ahı güldürmez", "İmar rüşvetine hayır", "Rantiyeci başkanı durdurun", "Yetimin evine dokunma" yazıları dikkat çekti.CHP'li Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in yaptığı son açıklama ise tepki çekti. Ercengiz, 700'ün üzerindeki parselde yapılan uygulamadan yurttaşların çoğunluğunun memnun olduğunu savundu. Ercengiz, "Siyaseten bu işi farklı bir noktaya getirip buradan vatandaşın mağdur edildiği algısını yaratıp bir siyasi rant devşirilmesi olabilir" dedi.Buna karşın vatandaş ise isyanını sürdürüyor. Bağlar Mahallesi'nde yaşayan İsmail Kurnaz (72), "Yerlerimizi talan ettiler. Üç tarafı cephe olan evimizin yolu yok. Evime, ahırıma girecek yolum yok. Harita mühendisi '57 bin lira getirirseniz düzelir' diyor. Bende de para yok" dedi. 70 yaşındaki Emine Arar ise, evinin bulunduğu arsanın yeni uygulamayla döner kavşak olarak belirlendiğini aktarırken, "Evim elimden gidiyor. Bu yaştan sonra nereye giderim. Kimin yanına sığınırım. 50 yıllık evimi yıkacaklar. 50 senelik emeğim gitti" diye gözyaşı döktü. Emine Arar'ın akrabası İsmail Arar (44) ise kendilerinden harita mühendisinin 600 bin lira istediğini iddia etti. AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi ise belediyede vatandaşın muhatap bulamadığını savundu. Mengi, "Belediye yönetiminin vatandaşı tek tek dinlemesi gerekiyordu. Ama belediye mağdurları harita mühendisiyle karşı karşıya bıraktı" dedi.

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