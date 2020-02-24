Rekortmen okul Hırvatistan’da

Aynı anda yürüttüğü Avrupa Birliği Erasmus+ programı kapsamındaki 21 uluslararası proje ile Türkiye ve Avrupa'da rekortmen okul statüsünde bulunan Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi proje çalışmalarına devam ediyor. Okul, şubat ayı içinde de 6 farklı ekip ile 6 farklı ülkede proje çalışması yapacak. Projelerle sınırları aşan okulun son durağı ise Hırvatistan oldu. İngilizce öğretmeni Nebi Demir ve matematik öğretmeni Nurhak Beyaz liderliğinde 4 öğrenciden oluşan ekip, Hırvatistan'da Toplumsal Bağları Güçlendirme üzerine proje çalışmaları yürüttü. Okulun Proje Koordinatörü Nebi Demir, projeler kapsamında şuana kadar 13 farklı ülkeden 150 civarında yabancı öğrenciyi 122 farklı ailede misafir ettiklerini söyleyerek, "Velilerimizin desteği ile Türk gelenek, görenek ve misafirperverliğini en iyi şekilde gösterdik. Ülkemiz hakkındaki önyargıların ortadan kalkmasına katkı sağladığımız için gururluyuz" dedi. Okul Müdürü Yılmaz Güney ise bu yıl başından beri 9 farklı projede ev sahipliği yaptıklarını ve aynı şekilde 10 farklı proje de yurtdışı faaliyetlerine katılım sağladıklarını, 21 öğretmen 48 farklı öğrencinin bu sayede yurtdışı deneyimi kazandığını dile getirdi.

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