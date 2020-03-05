EDS 28 Mart'ta devreye giriyor

Şehir efsanesine dönen trafikteki Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) için net tarih belli oldu. Antalya ve tüm ilçelerinde 28 Mart tarihi itibari ile EDS'nin devreye gireceği bildirildi. Sistem, montajı tamamlanan 7 bin kamera ile çalışacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından Lara'daki eski Trafik Tescil Şube Müdürlüğü Binası yanında yaptırılan EDS binası ise Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.İl genelinde uygulanacak olan ve 110 milyon lira proje maliyetli EDS'nin ve binadaki sistemin kurulumu 1.5 yıl sürdü. . Kameraların Avrupa'daki en iyi sistem olduğu belirtilirken son 2 aydır ekiplerin 24 saat aralıksız şehir merkezinde test çalışması yaptığı vurgulandı.UKOME yetkilileri, sistemin Antalya merkezi ile birlikte Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 19 ilçede aynı anda devreye gireceğini açıkladı. EDS ile, 'kırmızı ışık' ve 'hız ihlali' yerine 'hız koridorları' oluşturuldu. Belirlenen koridorlarda hız limitini aşan sürücülerin adreslerine cezalar gelecek. Hız koridoru metre göstergelerinin yüzde 98'inin tamam olduğu ve zaman içinde gerekli olan bölgelere de koridorlar yapılacağı kaydedildi. Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 650 kilometrelik bölgeyi kapsayan EDS ile yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarının minimuma indirilmesi de hedefleniyor. Aynı zamanda güzergahta meydana gelebilecek her türlü asayiş olayının önüne geçmeye destek verecek sistem ile bölgede araçlarla işlenen suçları plaka okuma sistemi anında tespit edecek.EDS binasının bir kısmı ise Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) olarak kullanılacak. Bölgesinde yaşanacak sel, doğal afet, yangın ve benzeri tüm olumsuzluklar tek elden bu merkezden yönetilecek. Antalya Elektronik Denetleme Sistemleri Merkezi, şehrin bir uçtan diğer uca gözü, kulağı ve merceği olacak.

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