Çayırda büyük kapışma

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raport TAV Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Lukas Podolski, yeşil sahalardan sonra er meydanında da boy göstermeye hazırlanıyor. Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün, 34 yaşındaki Polonya asıllı Alman golcü Podolski'ye, 32 yaşındaki Kırkpınar başpehlivanı Antalyalı Ali Gürbüz ile yağlı güreş yaptırma fikri, sporseverleri heyecanlandırdı.
CANLI YAYINDA AÇIKLAMIŞTI
Öztürk'ün kulübün sosyal medya hesabındaki canlı yayınında Lukas Podolski'nin Japonya'da futbol oynarken sumo güreşi deneyimini hazırlatan Öztürk'ün, "Kendisine Antalya'da yağlı güreş yaptıracağız. Gerçi sakatlanmaması için bir şey yapmamız lazım. Ali Gürbüz ile yağlı güreş yapabilir" demesi üzerine tecrübeli futbolcu, "Ali Gürbüz biraz beklesin. Birbirimize dokunamadığımızdan onu yenmem için bu işlerin geçmesi lazım. Ali selam" ifadelerini kullanmıştı.
ANTALYA'YA RENK KATAR
KULÜP basın sözcüsü Murat Süğlün, yeşil sahanın yıldızı ile er meydanının yıldızının karşılaşmasını herkesin heyecanla bekleyeceğini söyledi. Süğlün, "Podolski ile Ali Gürbüz'ün yağlı güreş yapması, er meydanına ayrı renk katacaktır. Podolski enteresan bir kişilik. Her şey yoluna girsin, bu salgın kabusunu atlatalım, insanlara moral olması için bile böyle bir şey yapılabilir. Yağlı güreş, Podolski'nin Japonya'da yaptığı sumo güreşinden daha renkli olur" dedi.
ER MEYDANINDAN KAÇMAK OLMAZ
Lukas Podolski'nin meyan okuması ile Ali Gürbüz'ün kispet giyip kol bağlamasını hem futbol hem hem de güreş izleyicileri merakla beklerken bu çağrıya anında cevap geldi. SABAH Akdeniz Güreş Yazarı Ramazan Toksöz'ün sorularını cevaplayan Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz, Podolski'nin kendisini kanıtlamış dünya çapında bir futbolcu olduğunu anacak bir güreşçinin er meydanından kaçmasının mümkün olmadığını söyledi.
Gürbüz, "Alman yıldız oyuncunun Antalya'da oynaması bizim için gurur verici bir olay. Ancak yaptığı konuşma kamuoyunda da ciddi olarak anlayan oldu. Çünkü ciddi manada mesaj geldi. Japonya sumo yapmış. Yaşadığı yörenin kültürünü seven ve merak eden bir sporcu" diye konuştu.
YER VE ZAMANI BELİRLESİNLER
KORONAVIRÜSÜN şuan meydan okumaya engel bir durum olduğunu ifade eden Gürbüz, "Madem meydan okudu bizim ata sporumuz yağlı görüşte meydan okuyanın karşısına çıkmak bize vazife olur. Yer ve zaman bildirilirse bu meydan okumaya bizde karşılık veririz
. Bu noktada en büyük görev Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk'e düşüyor. ?u müsabaka koronavirüs sonunda insanlara iyi bir moral olur kanısındayım" ifadelerini kullandı.