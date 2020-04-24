Çayırda büyük kapışma

raport TAV Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Lukas Podolski, yeşil sahalardan sonra er meydanında da boy göstermeye hazırlanıyor.Öztürk'ün kulübün sosyal medya hesabındaki canlı yayınında Lukas Podolski'nin Japonya'da futbol oynarken sumo güreşi deneyimini hazırlatan Öztürk'ün, "Kendisine Antalya'da yağlı güreş yaptıracağız. Gerçi sakatlanmaması için bir şey yapmamız lazım. Ali Gürbüz ile yağlı güreş yapabilir" demesi üzerineKULÜP basın sözcüsü Murat Süğlün, yeşil sahanın yıldızı ile er meydanının yıldızının karşılaşmasını herkesin heyecanla bekleyeceğini söyledi.Lukas Podolski'nin meyan okuması ile Ali Gürbüz'ün kispet giyip kol bağlamasını hem futbol hem hem de güreş izleyicileri merakla beklerken bu çağrıya anında cevap geldi. SABAH Akdeniz Güreş Yazarı Ramazan Toksöz'ün sorularını cevaplayan Kırkpınar BaşpehlivanıGürbüz, "Alman yıldız oyuncunun Antalya'da oynaması bizim için gurur verici bir olay. Ancak yaptığı konuşma kamuoyunda da ciddi olarak anlayan oldu.KORONAVIRÜSÜN şuan meydan okumaya engel bir durum olduğunu ifade eden. Bu noktada en büyük görev Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk'e düşüyor. ?u müsabaka koronavirüs sonunda insanlara iyi bir moral olur kanısındayım" ifadelerini kullandı.