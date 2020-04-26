Çok özledik pehlivanları

Tarımın ve turizmin başkenti kadar yağlı güreşin adresi olan Antalya, koronavirüs nedeniyle iptal edilen yağlı güreş müsabakalarının özlemi ile yanıp tutuşuyor. Nisan ayında Manavgat, Finike, Kaş, Kumluca, Mayıs ayında t yapılması gereken Demre yağlı güreşleri salgın nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

SESSİZ BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Yağlı güreşin öğelerini en başta pehlivan ve seyirci oluşturur. Sonrasında davul-zurna, cazgır, hakem ve ağalar gelir. Günümüzde her boyda en iddialı pehlivanlarını Antalyalılar oluşturur. Son 10 yılda Kırkpınar başpehlivanlarının neredeyse tamamı ve diğer boy kategorilerde dereceye girenlerin yaklaşık yüzde 40'ı bu yöredendir. Yöre seyircisi yağlı güreşin bilinçli kitlesidir. Güreşin inceliklerini bilir; coşkulu ve fedakârdır. Her yıl bahar ayları yaklaştıkça yağlı güreş özlemiyle yanıp tutuşan seyirciler bu yıl da davulun çalacağı günleri beklemektedirler.

SOSYAL MESAFE ENGELİ

Yağlı güreş karşılıklı temasa dayalı mücadele sporudur. Birebir mücadele esnasında pehlivanların terleri birbirine karışır. Seyirciler tribünde dip dibe oturur. Koronavirüsün bulaşması da damlacıklar yoluyla oluştuğu için yağlı güreş ortamı alınan tedbirlerle örtüşmemektedir. Virüs illetinden korunmanın birinci yolu 'sosyal mesafe' yani 'Bana yaklaşma, uzak dur' demek. Bizim yağlı güreşte rakip şart. Çetin güreşlerde nefes kesen karşılaşmaların bu ortamda yapılması mümkün görünmüyor. Bir başka deyişle çayırdaki nefesi koranavirüs kesti. ,

PEHLİVANLARLA TELE RÖPORTAJA KATILDI

Geçen yıl Ekim ayının başında kapan yağlı güreş sezonun hemen ardından pehlivanlar bir ay dinlendikten sonra 2020 sezonuna çok sıkı bir şekilde hazırlanmaya başladı. Ancak koronavirüs tedbirleri nedeniyle her sporcu gibi eve kapanan pehlivanlar, çalışmalarını zor şartlar altında evlerinde devam ettiriyor. 'Evde Kal' çağrılarına uyan Antalya'nın başpehlivanları yaşadıklarını SABAH Akdeniz okurları için anlattı.

FEDERASYON AÇIKLAMALI

Antalya'nın yetiştirdiği bir diğer başpehlivan olan Orhan Okulu ise, federasyonun güreşlerin geleceği ile ilgili acil açıklama yapması gerektiğini belirtti. Okulu, "Sezona çok iyi hazırlanıp kendimi Kumluca güreşlerinde gösterip Kırkpınar'a büyük bir moral ve motivasyonla gitmeyi düşünüyordum. Altı aydır haftanın altı günü zorlu antrenmanlar yaptım. Nisan ve mayısta güreşler yapılmayacak. Haziran bile belli değil. Sağlık her şeyin başı. Koronavirüs belirsizliğe itti, Kırkpınar olacak mı o da belli değil ama Güreş Federasyonunun bize daha aydınlatıcı bilgi vermesi gerekir. Ki biz de çalışmalarımızı ona göre planlayalım. Antrenman periyodumuzu her şeyi sil baştan yaptık ve motivasyonumuzu bu süreç ister istemez olumsuz etkiledi. Bu yıl çok hırslı ve azimliyim. Sosyal mesafe ve izoleden dolayı antrenmanı tek başına yapmam yeterli olmuyor ama buna mecburum" diye konuştu.

MOTİVASYONUMUZ DÜŞTÜ

Geçen yıl Kırkpınar Başpehlivanlığı'nı son anda kaçıran İsmail Balaban da, belirsizlik nedeniyle motivasyonunun düşürdüğünü açıkladı Balaban, "Sezonun zamanında başlayıp kendimizi er meydanında gösterebilmeyi çok isterdim. Alışık olmadığımız bir turumla karşı karşıyayız. Bu illetin de ne zaman biteceği de belirsiz olduğu için hepimiz bu durumdan olumsuz etkilendik. Motivasyonumuz düştü. Yıllarca takım halinde çalışıyorduk. İlk kez zorunluluktan yalnız başıma çalışma yapıyorum ve alışık olduğum bir durum değil. Kırkpınar'ın olacağını da kestiremiyoruz. Belirsizlik profesyonel sporcuyu olumsuz etkiliyor. Ama rehavete ve umutsuzluğa kapılmadan bu yıl da iddiamı sürdürmek istiyorum" ifadelerini kullandı.