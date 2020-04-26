Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Akdeniz Haberleri Osmanlı engereği doğaya bırakıldı

Osmanlı engereği doğaya bırakıldı

Giriş Tarihi: 26.4.2020 ABONE OL
Osmanlı engereği doğaya bırakıldı
ANTALYA'NIN Korkuteli ilçesinde, bir vatandaş bahçesinde yılan yakaladı. 'Osmanlı Enereği' olduğu belirlenen yılan, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Korkuteli DKMP Şefliği Yaban Hayatı Kurtarma ve Transfer Merkezi'nde yapılan kontrollerin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı. Uzmanlara göre, Anadolu'da, 15'i aşkın engerek türü bulunduğu ve zehirli olmaları nedeniyle her yıl birçok engerek yılanı kasten veya yanlışlıkla öldürüldüğü belirtildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Osmanlı engereği doğaya bırakıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA