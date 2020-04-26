Osmanlı engereği doğaya bırakıldı

Korkuteli ilçesinde, bir vatandaş bahçesinde yılan yakaladı. 'Osmanlı Enereği' olduğu belirlenen yılan, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Korkuteli DKMP Şefliği Yaban Hayatı Kurtarma ve Transfer Merkezi'nde yapılan kontrollerin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı. Uzmanlara göre, Anadolu'da, 15'i aşkın engerek türü bulunduğu ve zehirli olmaları nedeniyle her yıl birçok engerek yılanı kasten veya yanlışlıkla öldürüldüğü belirtildi.