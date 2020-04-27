Salgın iletişimin şeklini değiştirdi

ALANYA Hamdullah Eminpaşa (HEP) Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Ertan Doğan, tüm dünyayı derinden etkileyen koronavirüs salgınının, yeni iletişim teknolojilerinden sosyal medya ve internet teknolojisinin gücünü bir kez daha ortaya çıkardığını ifade etti. Salgının ortaya çıktığı günden bu yana tüm dünyada kitlesel iletişimin internet üzerinden devam ettiğine dikkat çeken Doğan, "İnternet ve sosyal medya iletişimi olmasaydı, salgının yaptığı panik, karamsarlık ve ruhsal çöküntü daha fazla olabilirdi. Bugün toplumsal iletişimde dünya bir devrim yaşıyor" ifadelerini kullandı.

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Doğan, tüm dünyayı etkisi altına alan ve dünyada yüz binlerce insanın ölümüne neden olan salgının eğitime olan etkisine de değindi. Salgının yayılım hızı nedeniyle, tüm dünyada eğitim sistemin uzaktan öğretim yöntemleri ile gerçekleştirildiğine dikkat çeken Doğan, "Koronavirüs nedeniyle iletişimde yaşanan köklü değişiklikler, eğitimde de yeni bir dönüşümü beraberinde getirdi. Ülkemiz sahip olduğu teknolojik alt yapıyı kullanarak eğitimde dijitalleşmeyi sağlayıp yeni bir çağa gücünü artırarak giriyor. Özellikle yükseköğretimde YÖK'ün stratejisinin de dijitalleşme olması doğru yolda olduğumuzun bir göstergesidir. Bu zorunlu teknoloji kullanımının avantajlarını ileri ki yıllarda yaşayacağız ve ülkemiz bu zor günlerin de üstesinden gelecektir diye düşünüyorum" dedi.