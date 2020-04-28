KOBİ’lere nefes aldıracak kredi

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde uygulamaya konan Nefes Kredisi koronovirüsten etkilenen küçük ölçekli işletmeleri sevindirdi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, salgının başladığı günden itibaren birçok işletmenin finansmana ulaşmada büyük sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Özellikle cirosu küçük işletmelerimiz finans bulmakta zorluk yaşıyordu. Nefes Kredisi ile bu zorluklar bir nebze olsun giderilecek" dedi.Başkan Çetin, Nefes Kredisi'yle ilgili şu bilgileri verdi: "25 milyon cironun altındaki işletmeler başvuracak. Üyelerimiz odamızdan alacakları üye belgeleri ile Denizbank Şubeleri'ne başvurabilecek." Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da üyelerin 50 bin ila 100 bin TL arasında kredi kullanabileceğini belirterek yıllık faizi 7.5 olan kredinin geri ödemelerinin 2021'de 12 eşit taksitle yapılacağını vurguladı. Çetin ve Çandır, Nefes Kredisi için TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti ve "Bu zorlu dönemi birlikte atlatacağız" mesajı verdi.