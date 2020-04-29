Seralar halka açıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın en önemli çiçek mezadı olan Hollanda çiçek mezadının kapanması ile Antalya'da binlerce çiçek serada kaldı. Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin belediyelere yaptığı 'çiçekleri alıp şehri süsleyin' çağrısı karşılık bulmadı. Bazı üreticiler serada kalan çiçekleri ya çürümeye terk etti veya çöpe attı, kimi üretici ise sosyal medyadan çağrıda bulunarak seralarından ücretsiz çiçek dağıttı.Kundu bölgesinde 50 dönümlük serası bulunan üretici Vedat Elmacı ve Abdulhamid Geli de seralarındaki atıl çiçekleri bu zor dönemde insanların yüzünü güldürmek için kullandı. Sosyal medyada hızla yayılan ücretsiz çiçek kampanyasına, Antalyalıların yanı sıra yerleşik yabancılar da yoğun ilgi gösterdi.Özellikle Antalya'da yaşayan Rus vatandaşları adeta seraya akın etti. Mesajı gören vatandaşlar seralara akın ederken ortaya renkli görüntüler çıktı. Yerleşik yabancılar, çiçekçilerde görebildikleri farklı renklerde çiçekleri serada dalından toplamanın keyfini çıkarttı. Kucak dolusu çiçeklerle seralardan çıkan yabancılar, bu anların fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.3 günde 2 milyon çiçeği ücretsiz dağıttıklarını söyleyen üretici Vedat Elmacı, "3 günde bin 500'ü aşkın vatandaş seralara geldi. Bu süreç içerisinde vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları koşunda maske takmaları konusunda uyardık. Seralara sırayla aldık. Çok mutlu oldular. Ücretsiz olduğundan dolayı bizlere çikolata ve pasta gibi hediyeler getirdiler" ifadelerini kullandı. Elmacı, Rus vatandaşlarının en çok şakayık çiçeğine ilgi gösterdiğini açıkladı.Serasını vatandaşa açan üretici Abdülhamid Gedi ise çiçeklerin bir kısmını çöpe attığını daha sonra ise aklına böyle bir fikir geldiğini söyledi. Gedi, "Çiçeklerimizi çöpe atmak yerine vatandaşların yüzünü güldürdük. Fakat fazla ilgi nedeniyle bu uygulamayı sonlandırdık. 50 dönümlük seralarımdaki çiçeklerin yüzde 20'sini satmıştım. Yüzde otuzunu ise bu uygulama ile dağıtmış oldum. Geriye kalan yüzde 50 oranındaki çiçeği ise seralarda kurutmaya başladım. Kuruyan çiçeklerin soğanlarını kullanacağım" ifadelerini kullandı.ÇIÇEKLERI toplayan vatandaşların yanı sıra seralardaki renk şölenini fırsata çevirenler de oldu. Bazıları çiçeklerin oluşturduğu renkli görüntüleri adeta bir stüdyo gibi buralarda fotoğraflar çektirdi. Fotoğraf makinelerini getirenlerin yanı sıra yanlarında fotoğrafçı getirenlerin de olması dikkat çekti. Çocuklarını çiçeklerin içine oturtanlar, bu anları fotoğrafla ölümsüzleşirdi.