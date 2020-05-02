Arazi savaşı çıktı

Antalya'da arazi tartışmalarının çokça yaşandığı Muratpaşa ilçesi Ermenek, Kemerağzı ve Karaçallı mahallelerinde sular durulmuyor. Bölgede yaşayan halk, yargı sürecinde olan arazilerin bazı fırsatçılar tarafından kaçak yapılarla işgal edildiğini iddia ederek ayaklandı. Yaşanan durum karşısında arazilerin başında bekleyen köylüler, CHP'li Muratpaşa Belediyesi'nin bilinçli bir şekilde yaşananlara göz yumduğunu öne sürüyor.

GÜNDEME GELMİŞTİ

SABAH Akdeniz daha önce bölgede yaşanan talanı birçok kez gündeme getirdi. Toplamda bin 56 dönüme ulaşan arazi paylaşılamıyor. Hazine arazisi olan yerlerin mahkeme süreci 60 yılı aşkındır sürüyor. Köylüler atalarına ait olduğunu iddia ettikleri yerlerin Osmanlı tapularının bulunduğu söylerken, bölgede konteyner benzeri derme çatma yapılar bir gecede ansızın ortaya çıkması üzerine alarm durumuna geçti. ARAZİ MAFYASI İDDİASI

Bölgedeki arazilerin vatandaşların atalarından kalma yurtları olduğunu söyleyen MHP Aksu Meclis Üyesi Kemal Kara, "Zamanında atalarımız buraları satın almış. Buranın dikilitaş, diş taş, bazar yolu ve domuz çukuru gibi sınırları var. Atalarımızın devletten satın aldığı bu yerlerin bir kısmını edip dikiyoruz. Burada seralarımız, sondaj alanlarımız ve buğday diktiğimiz yerler var" dedi. Son dönemlerde bölgeyi boş gören farklı insanların gözlerini buraya diktiğini belirten Kara, "Burada yıllardır süre gelen mahkemenin sonuçlanmadığı için vatandaşlar pek bir şey yapamıyor. O yüzden bu arazileri boş gören bazı insanlar dışarıdan gelerek yer çevirmeye çalışıyor. Gecekondu yaparak tellerler etrafı çeviriyor ve zeytin ağacı dikiyorlar. Hatta birilerine alıp satıyorlar. Bir nevi arazi m afyaları buraya çökmeye çalışıyor. Son 1 yıldır bu durum sıklaştı. Köylülerde bunu görüp yerine yurduna sahip çıkmak için buradalar" diye konuştu.

ASAT ABONELİK VERDİ

Bölgedeki kaçak yapılara ASAT'ın abonelik verdiği ortaya çıktı. Vatandaşlar 'tapusuz bu yerlere ASAT nasıl abonelik verir' diyerek isyan etti. Köylüler arazilerde bulunan kaçak yapılar hakkında Muratpaşa Belediyesi'ne 1 yıldır beyanda bulunduklarını ve yıkılması için başvurduklarını söyledi. Bir işlem yapılmaması nedeniyle tepki gösteren vatandaşlar "Eğer yıkılmaz ise burada çıkan problemlerden Muratpaşa Belediyesi sorumludur" uyarısı yaptı. Yaşanan duruma CHP'li Muratpaşa Belediyesi'nin göz yumduğunu belirten Mücahit Uyanık, "Dedelerimizden kalan bu yerin mirasçısıyım. Bizim burada resmi evraklarımız var. Bu resmi evraklar mahkemede, mahkemenin sonucunu bekliyoruz. Ondan dolayı da bu mahkemeyi fırsat bilen bazı kişiler buraya seralar ahırlar yapmışlar. Muratpaşa Belediyesi'ni biran önce göreve çağırıyoruz. Belediye geri durarak sorumluluğunu yerine getirmiyor. Burada herhangi bir sıkıntı yaşanırsa yetkililer sorumlusudur" dedi. Şerife Karan ise "Ben 64 yaşındayım kendimi bildim bileli mahkeme sürüyor. Biz burayı kimseye vermeyeceğiz. Boşa uğraşmasınlar" dedi.



KARŞI KARŞIYA GELIYORLAR

BÖLGEDE birkaç gündür arbede yaşanıyor. Arazilerin başında bekleyen köylüler ile işgalci olarak suçladıkları kişiler zaman zaman karşı karşıya geliyor. Son birkaç gündür olay yerine çok sayıda güvenlik görevlisi gönderiliyor.



NÖBET TUTUYORLAR

BÖLGEDEKI arazilerin etrafı çitlerle çevrilerek zeytin ve badem gibi ağaçlar dikiliyor ve bahçe görüntüsü oluşturuluyor. Son olarak Karaçallı Mahallesi'nde köylülerin 'Kızıl yerler' olarak adlandırdığı bölgede yabancı kişiler tarafından sera ve mandıra gibi yapıların yapılması köylüleri kızdırdı. Köylüler genç yaşlı kadın erkek toplanarak nöbet tutmaya başladı.