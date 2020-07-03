Kartal’ın Cisse sürprizi

YENİ sezonda güçlü bir kadro oluşturmak için çalışmalara başlayan Beşiktaş, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Aytemiz Alanyaspor'un Senegalli yıldızı Cisse'yi gözüne kestirdi. Siyah beyazlı yönetimin, gol krallığı listesinde ikinci sırada yer alan Cissee'nin transferi için futbolcunun menajeri ile temas kurduğu belirtildi. Aytemiz Alanyaspor ile kontratı sezon sonunda bitecek olan tecrübeli golcüyle pazarlık masasına oturduğu iddia edilen Beşiktaş yönetiminin, ilk olarak, "Alanyaspor'dan kazandığımız 1.5 milyon Euro'dan kontrat isteriz" talebiyle karşılaştığı öne sürüldü. Beşiktaş'ın ise oyuncunun menajerine, 1.2 milyon eurodan 1+1 yıllık sözleşme önerdiği kaydedildi.