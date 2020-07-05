Kırkgöz çöplük oldu

Antalya'nın en önemli su kaynaklarından Kırkgöz Gölü'nün son hali yürekleri sızlattı. SABAH Akdeniz'in daha önce defalarca gündeme getirdiği doğa harikası gölün yüzeyi çöplerle kaplandı, nilüferlerin yerini çöp yığınları aldı. CHP'li Döşemealtı Belediye Bşakanı Turgay Genç'in 5 yıldız vizyon projesi 'Kırkgöz Gölü Yaşam Vadisi Projesi' hayalden öte gitmedi ve çöplüğe dönüştü.Günübirlik ziyaretçilerin atıklarını ulu orta bıraktığı göl ve çevresinde çöp dağları oluştu. Dört bir yanı çöple taşan göl kaderine terk edilirken çevreye yayılan ağır koku insan sağlığını tehdit etmeye başladı. Alkol şişeleri gölün yüzeyinde yüzerken göl içerisinde yaşayan ördek ve kuş çeşitlerinin çöplerin arasında yaşamını sürdürmeye çalışması dikkat çekti. Gölün çevresindeki oturma gruplarındaki şişeler, plastik atıklar ve ambalaj gibi çöpleri Döşemealtı Belediyesi'nin günlerdir temizlememesi ise tepki çekti.Gölde oluşan kirliliğin Antalya'ya verilen içme suyunun da kirlenmesine yol açması en büyük tehlike olarak gösterildi. Göl çevresinde eskiden tesis olarak kullanılan terk edilmiş yapılar ise tehlike saçıyor. Piknik yapmak için göl kenarına gelen vatandaşlar, gölde gerekli temizliğin bir an önce yapılmasını istedi. Doğal güzelliğin ilgisizlik nedeniyle büyük tehdit altında olduğunu belirten vatandaşlar, gölün önceki yıllarda daha düzenli olduğunu, burada suya giren çocukların elverişsiz koşullar altında serinlemeye çalıştığını bunun da tehlike oluşturduğunu söyledi..Ailesi ile Bursa'dan Kırkgöz Gölü'ne gelen Osman Güney, "Fırsatımız oldu piknik yapmaya gelelim ama insan burada hastalanır. Bir daha buraya gelmem" dedi. Olcay Güney ise, "Geçen sene de buraya gelmiştim fakat bu kadar pis değildi. Döşemealtı Belediyesi burayı gözden çıkarmış gibi. Çocuklar burada suya giriyor ama çok sağlıksız bir ortam var" diye konuştu. Serinlemek için göle giren fakat gördüğü çöpler karşısında temizlik yapmaya başlayan İbrahim Altıngeyik, Kırkgöz'ün güzelliğinin değerinin bilinmediğini söyledi. Altıngeyik, "Böyle güzelliği başka yerde bulma şansınız yok. Belediye bunun takipçisi olmalı. Hem vatandaşların hem de kurumların bu konuda suçu var. Bence acınacak bir durumdayız" ifadelerini kullandı.GÖLÜN bakımsız hali Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in son iki seçimdir projeleri arasında gösterdiği 'Kırkgöz Gölü Yaşam Vadisi Projesi'ni akıllara getirdi. Koruma Amaçlı İmar Planları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 15 Ocak 2018'de onaylanmasına rağmen 500 bin metrekarelik proje başlatılmadı. Projede 2 bin 200 metre bisiklet yolu ile vatandaşların göldeki endemik bitki örtüsü ve göçmen kuşları gözlemeyebilmesi için 9 bin metre ahşap yürüyüş yolu, oturma alanları, bitki müzesi, sandal, kano gibi motorsuz araçlarla gezi yapılabilecek iskeleler, 150 araç kapasiteli 3 otopark ve 5 otobüs parkı yer alacaktı.