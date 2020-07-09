Havalimanında eski günlere dönüş

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Antalya'da da durdurulan dış hat uçuşları 1 Temmuz itibarıyla başladı. Türkiye'nin en yoğun yaz trafiğine sahip havalimanı olan Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda gün geçtikçe günlük uçuş sayıları da hızla artıyor. Birçok ülkenin 'bayrak taşıyıcısı' konumundaki havayolu şirketine ait uçaklar Antalya Havalimanı'na inmeye başladı.Türk Hava Yolları, Sunexpress gibi Türk havayolu şirketlerinin yurt dışı uçuşları haricinde özellikle Almanya'dan Lufthansa, İsviçre'den Swiss, Sırbistan'dan Aviolet, Norveç'ten Norwegian, Ukrayna'dan SkyUp gibi havayolu şirketlerinin de aralarında bulunduğu yurt dışından gelen uçaklardaki günlük sayı 70'e yaklaştı.Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, "Gün geçtikçe dış hatlarda bir büyüme söz konusu. Dış hattaki hareket, iç hatları geçti. Uçakların doluluk oranları ise yüzde 60-70'i görüyoruz ki, çok pozitif oranlar" dedi. Yurt dışından Ukrayna, İsviçre, Sırbistan, Almanya, Norveç gibi farklı uçuşlar olduğunu anlatan Varol, temmuz ayı içinde İngiltere ve Polonya'dan uçuşların da beklendiğini söyledi. Varol özellikle Almanya'da Lufthansa gibi ülkelerin bayrak taşıyıcı şirketlerin uçuşlara başlamasının önemine dikkat çekti.