Aile tipi lüks yat

Dünyanın en önemli lüks yat üretim merkezlerinden Antalya Serbest Bölge'deki firmaların, pandemi sürecinde sosyal mesafe ve izole hayat tarzının öne çıkması nedeniyle aile tipi 16-24 metre boyutlarındaki lüks yat siparişleri arttı. Firmalar, yurt dışından birçok sipariş için ön anlaşma yaptı.

BU SENE 18 YAT DENİZE İNDİ

Antalya Serbest Bölge A.Ş. (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, bu yılın başından itibaren 8'i rıhtımda, toplam 18 yatın tamamlandığını söyledi. Uzunlukları 892 metre olan 18 yattan 45 milyon dolar gelir elde edildiğini belirten Gürses, "Yıl sonuna kadarki hedefin 35 lüks yat ve tekne. Ayrıca bölgede yapımı devam eden 2021, 2022 yıllarında teslim edilecek tekneler de bulunuyor" dedi.

ÜRETİM DEVAM EDİYOR

Pandemi süreciyle ilgili bölgede firmalar sipariş esasına göre çalıştığı için, önceden alınan siparişlerin teslim süreçleri nedeniyle üretimlerinin aralıksız devam ettiğini ifade eden Gürses, "Bölgemiz bu süreçten olumsuz etkilenmedi. Üretimlere devam edildi ve ilk 6 aylık ticaret rakamlarımız geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12 arttı. İstihdamımız 5 bin 70 kişi. Yat bakım onarım sahası devreye girdiğinde bu rakam 6 binin üzerine çıkacak" diye konuştu

TERCİHLER DEĞİŞTİ

Pandemi sürecinde yat sektörü açısından olumlu gelişmeler yaşandığını anlatan Zeki Gürses, "İnsanların sosyal yaşantıları ve beklentilerinde çok büyük değişiklik söz konusu. Biraz daha sosyal hayatı izole anlamında bir düşünceye sahip oldular. Onun için yat siparişlerinde de aile tipi dediğimiz 16-24 metre boylarındaki sipariş görüşmelerinde çok hızlı bir artış var. Bu boydaki bir teknenin maliyeti 1-5 milyon dolar arasında" ifadelerini kullandı.