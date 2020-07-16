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Yattan süper gelir

Dünyanın en önemli, ’nin ise bir numaralı imalat merkezi ’de 460 yat ve tekne üretimi yapıldı. 1 milyar 210 milyon dolar gelir elde edildi

Giriş Tarihi: 16.7.2020 ABONE OL
Yattan süper gelir
Dünyanın en önemli süper lüks yat yapım merkezlerinden olan Antalya Serbest Bölge'de üretim sürüyor. Antalya Serbest Bölge A.Ş. (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, üretimi tamamlanan süper lüks yat ve tekne sayısının 460'a yükseldiğini açıkladı. Gürses, toplam gelirin ise 1 milyar 210 milyon dolar olduğunu dile getirdi.

REKOR KIRILACAK
Bölgede şu ana kadar en büyük boyda teslimi yapılan süper lüks yatın 63 metre uzunluğunda olduğunu belirten Gürses, "Rekor bu yıl tekrar kırılacak. 70 metrelik tekne aralık ayında denize indirilecek. Ayrıca yine 70 metrelik ikinci bir teknenin de üretimi sürüyor" diye konuştu. Gürses bugüne kadar üretilen lüks yatların toplam uzunluğunun ise 8 ben 640 metre olduğunu da sözlerine ekledi.
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Yattan süper gelir
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