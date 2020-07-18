Efsane bisikletçi roman oldu

yazar Mehmet Büyükarı, Antalya'da üç yıl önce yaşamını yitiren eski milli bisikletçi Ali Hüryılmaz'ın yaşamını konu alan 'Son Rampa' romanını okurlarıyla buluşturdu. Büyükarı, 160 sayfalık kitabının bir bölümünü Hüryılmaz'ın anıları ve fotoğraflarından oluşturdu. Romanında Hüryılmaz'la yaşarken yaptığı söyleşilerin de yer aldığını anlatan Büyükarı, "Onun yaşamı sporcu azmi, mücadele, uğradığı haksızlıklara rağmen asla pes etmeyişinin örnekleriyle dolu" dedi.Hüryılmaz, Bulgaristan'ın Şumnu kenti Kayacık köyünde 29 Ocak 1945'te doğdu. Bisiklet sporuna 1962'de başladı. Bulgar Bisiklet Milli Takımı'na seçildi. 1969 yılında İTürtkiye'ye sığındı. Bakırköy Bisiklet İhtisas Kulübü sporcusu olarak yarışmaya başladı. 1972 Münih Yaz Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil etti.