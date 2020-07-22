Yuva yapın yıkmayın

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde evi olmayan vatandaşların uygun fiyata ev sahibi olmasını sağlayacak Toplu Konut İdaresi (TOKİ) projesinin CHP ve İyi Partili meclis üyelerinin açtığı dava sonucu iptal edilmesi ilçeyi karıştırdı.Projenin hayata geçeceği Gazipaşa Ünallar Mahallesi'nin muhtarı Muzaffer Çetin, garibanın ev hayalinin CHP ve İyi Parti nedeniyle yarıda kaldığını belirterek tepki gösterdi. Çetin, "Bu vatandaşı düşünerek yapılan bir siyaset değil. Garibanın ev sahibi olmasının önüne geçenleri Gazipaşa unutmaz" dedi.Gazipaşa'da yaşayan Halil Ergün de TOKİ projesi ilk duyurulduğunda çok heyecanlandığını belirterek, "Çocuklarımın ev sahibi olacağını düşünerek çok sevindim. Hayallerimiz gerçek olacaktı. Ama siyasi nedenlerle gariban ailelerin hayallerini yıktılar" ifadelerini kullandı.Gazipaşa AK Parti İlçe Başkanı Ali Doğan karara tepki gösterdi. Projeden vazgeçmeyeceklerinin altını çizen Ali Doğan, "Şu ana kadar CHP Türkiye'ye bir çivi çakmadığı gibi yapılan projeye bile karşı çıkıyorlar. CHP hani vatandaşların yanındaydı. Bu proje iptal edildi diye CHP'liler adeta bayram yaptı. Projeyi AK Partili yönetim hazırladığı diye bunu yapıyorlar. Amaç tamamen siyasi. CHP ve İyi partinin gariban ve dar gelirli vatandaşları düşünmediği ortaya çıktı" diye konuştu.2018 yılında AK Partili Belediye Başkanı Adil Çelik yönetimi tarafından hazırlanan ve ilk etapta 300 konut yapılacak projenin altyapısını oluşturan imar planı, Antalya 2'inci İdare Mahkemesi'ne iptal edilmişti. Davayı Gazipaşa'nın CHP'li Meclis Üyeleri İsmet Tok ve Sema Şenli ile İyi Parti'li Meclis Üyesi Nazmiye Gül Özgörü ile avukat Ali Akyol ve Deniz Bilgiç açmıştı. İptal kararına yapılan itirazlar da Konya Bölge İdare Mahkemesi 2'inci İdari Dava Dairesi tarafından 1 Temmuz 2020 tarihinde reddedildi.Alınan karala ilgili konuşan avukat Ali Akyol, imar planının en az bin konut yapmaya müsait yoğunluklu yapılaşmanın önünü açtığını belirterek, "Burada yoğunluk yaratılacağı halde kanalizasyon, içme suyu, park gibi gerekli pek çok altyapı ve sosyal tesisin bölgede olmadığını belirtip dava açtık. Proje iptal edildi" demişti.Koru Mahallesi ve Bakılar Mahallesi arasındaki 144 dönüm arazide yapılması planlanan proje ile bölgeye 500-600 konut yapılması öngörülüyordu. İçerisinde parkı, bahçesi, camisi, okulu olacak bölge küçük bir mahalle olacaktı. Klasik TOKİ çizgisinden farklı olacak projede, plan ve mimari çizimler belediyenin de onayıyla hazırlanmıştı. Mimarinin Gazipaşa'nın dokusuna uygun olmasına dikkat edilmişti. İlçeye özel proje hazırlanması Türkiye'de ilk olarak gösteriliyordu.