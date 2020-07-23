Yerli buğdaya tam not verildi

ANTALYA'DA,Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün birlikte hayata geçirdiği 'Kurumlar Arası İş Birliği Yayım Projeleri' kapsamında Koç 2015 adı verilen yerli buğday çeşidi tarla gününde incelendi. BATEM araştırmacıları tarafından geliştirilen yerli buğdayın hasadı da biçerdöverle yapıldı.Türkiye'nin yerli buğday çeşidi Koç 2015, tarla gününde çiftçilere tanıtıldı. BATEM Müdürü Abdullah Ünlü'nün de katıldığı tanıtım gününde biçerdöverlerle olgunlaşan buğday hasat edildi. Elmalı'nın Eymir Mahallesi'nde kurulan demonstrasyonun yanı sıra Döşemealtı ilçesi Dağbeli Mahallesi'nde farklı günlerde gerçekleşen tarla günü etkinliklerinde buğdayı tarlada inceleyen Ünlü ve davetliler, Koç 2015'e tam not verdi.