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Zabıta ile kavgası

Giriş Tarihi: 24.7.2020 ABONE OL
Zabıta ile seyyar satıcı kavgası
ANTALYA'DA kadın zabıtaya küfrettiği ve fiziki saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir seyyar satıcı, diğer zabıtalar tarafından sokak ortasında dövüldü. Olay, 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekibinden 4 kişilik grup seyyar satıcıyı satıcıyı tartakladı. Cep telefonuyla çekilen ve sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük tepki çekti. Çevredeki vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıyan olayda, bir zabıta memurunun ise duvara yasladığı seyyar satıcıya kafa attığı ve ardından satıcının acı içerisinde bağırdığı görüldü. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
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Zabıta ile seyyar satıcı kavgası
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