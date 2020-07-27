Ay yıldızlı boğa fenomen oldu

Antalya'nınAlanya ilçesinde, gövdesinde ay yıldız figürü bulunan 1.1 tonluk 'Zorbey' adlı 2 yaşındaki boğa, kurban pazarında ilgi odağı oldu. Tokat'ın Turhal ilçesinde hayvancılık yapan Yunus Aykul, Kurban Bayramı öncesi Alanya'ya gelerek, kurban pazarında kurbanlıklarını satışa çıkardı. Boğaya gözü gibi baktığını belirten Aykul, 1.1 ton ağırlığa ulaşan boğası için 23 bin 750 TL fiyat belirledi.Üzerinde ay yıldız olduğu için fiyatta herhangi bir artış yapmayacağını söyleyen Aykul, uygun alıcı veya alıcılar bulursa 'Zorbey'i satacağını söyledi. Aykul, "Alanya halkının ilgisi çok yüksek. Gelen giden çok oluyor. Ay yıldızlı olduğu için ayrıca ilgi çekiyor ve onu görmek için geliyorlar. Hayvanın istirahati bile çok kısıtlı. Fenomen oldu bu hayvan. Görüntüleri internete yükleniyor. Youtube'da bile izleniyor" şeklinde konuştu.