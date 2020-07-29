Tanıkken borçlu çıktı

RUSYA'DAN 2003 yılında Antalya'nın Kemer ilçesine gelerek yerleşen Gashim Gasanov, Türk vatandaşlığına geçerek Haşim Hasanoğlu adını aldı. Hasanoğlu, Kemer'e yerleştikten sonra bir apart otel ve bazı gayrimenkul yatırımları yaptı. 2006'da yarım kalmış bir inşaatın müteahhidiyle ortaklık kuran Hasanoğlu, tüm malvarlığını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

BORÇ 1.2 MİLYON TL

Müteahhit Bünyamin Ş. ve arkadaşı Osman P. ile yarım kalmış bir inşaatla ilgili ortaklık yaptığını anlatan Hasanoğlu, "Herkes ortaklık payı oranında inşaatın yapılması ve bitirilmesi için para yatıracaktı. Ben ortaklık için önce 150 bin dolar, ardından 50 bin dolar daha ödedim" dedi. Osman P.'nin, inşaatı yapan Bünyamin Ş.'ye, 3 dairesini alamadığı iddiasıyla 2011'de dava açtığını, kendisinin de davada şahit olduğunu dile getiren Hasanoğlu, "Ancak mahkeme beni de Osman P.'ye karşı borçlu hale getirmiş. 520 bin liranın faiziyle birlikte Osman P.'ye ödenmeme hükmettiBugün itibariyle borç 1.2 milyon lirayı buldu" şeklinde konuştu.