68 antbirlik yaşına girdi

ANTALYA Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK), kuruluşlarının 68. yıl dönümünü pasta keserek kutladı. Personelle yönetimi bir araya getiren kutlamada, günün adına yapılan pastayı ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz kesti. GURUR GÜNÜ

Gururlu ve mutlu olduklarını vurgulayan Mustafa Yavuz, "Türk tarımının önemli kuruluşlarından biriyiz. Tarımda hep öncülük etmiş kurumumuzun temeli 68 yıl önce atılmış. Bölge çiftçilerimiz bu çatı altında toplanmış. Ve o günden bu güne kocaman bir aile olmuş. Bizde geçmişten aldığımız o güveni ve markayı geleceğe taşıyacağız" dedi.

SABANDAN MODERN TARIMA

ANTBİRLİK'in 68 yıllık serüveninde sektörel tecrübesini ve bilgi birikimini arttırdığına vurgu yapan Başkan Yavuz, "Birliğimiz kara sabandan modern tarıma geçişte öncülük etmiş. Hala da devam ediyor. Geleceği planlıyoruz. Bu çatının altında ciddi markalar yaratmanın peşindeyiz. Üretici ve tüketici çiftçilerimizle el eleyiz. Güven ve kaliteden asla taviz vermeden büyüyeceğiz" diye konuştu.