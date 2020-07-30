Mahallede yangın paniği

Manavgat ilçesinde bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Binanın giriş katındaki beyaz eşya deposunda başlayan yangın, mahallede korku dolu anlar yaşattı. Yangın Yayla Mahallesi 2553 sokakta bulunan 3 katlı apartmanın zemin katında bulunan beyaz eşya deposunda başladı. Yangın, kısa sürede binayı sardı.Alevleri görenler hemen itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü arazözünün de müdahale ettiği yangında, korku dolu anlar yaşandı. Apartmanın zemin katındaki beyaz eşya mağazasının deposu ve 1 araç büyük hasar görürken, aynı binadaki 2 dairenin de PVC pencereleri zarar görürdü. Yangında ayrıca 1 araç yanarak kullanılamaz hale gelirken, 2 araç da kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangın sırasında vatandaşların tehlikeyi göze alarak araçları itip, uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı yangın, itfaiye ekipleri ve mahallelerinin çalışmasıyla söndürüldü.