Sahilde seyyar işgali var

ANTALYA'DA Konyaaltı sahili en yoğun günlerini yaşıyor. Ancak plaj yerli ve yabancı tatilcilerle birlikte seyyar satıcılarının da istilasına uğradı. Yeterli denetimin yapılmaması nedeniyle bölgede neredeyse her 30 metreye bir seyyar satıcı düşüyor. Simitçi, gazozcu, midyeci ve sucu manzarası herkesin içini burkuyor. Turistler ise seyyar tacizinden bıkmış durumda

. İŞPORTA TURİZMİ

Seyyar satıcılar tek koldan 7 kilometre uzunluğundaki kumsalı parselledi. İkişerli ve birerli olarak dolaşan seyyarlar kendi bölgesini ilan etmiş durumda. Aileleri ve yakınları ile plaja gelen vatandaşlar "Şehir merkezinde seyyar satıcı tezgah açamıyor. Ama turizmin göz bebeği olan sahilde şebeke halinde tezgah açıyorlar. Buna kimse bir şey demiyor. Bu manzara Antalya'ya yakışmıyor" diyerek tepkilerini dile getiriyor. 1990'LI YILLARA DÖNÜLDÜ

Konyaaltı sahilindeki başı boşluk en çok eşi ve ailesiyle denize girmek isteyenleri tehdit ediyor. Seyyar satıcı işgallerinin yanı sıra akşamları da grupların kumsala gelip alkol alıp mangal yakmaları tepki topluyor. Aileler ve kadınlar, "Artık biz de başımızda bir koruma ile denize girmek zorunda kalacağız" diyerek isyan etti.