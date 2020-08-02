Sinek eziyeti artarak sürüyor

ANTALYA'DA sinek ve haşerat sorunu artarak devam ediyor. Özellikle temizlenmeyen kanallar sivrisinekler için yuvaya dönüşüyor. Son olarak Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde yaşanan sivrisinek sorunu, bölge halkını isyan ettirdi. 1285 sokak içindeki bataklığa dönen otlar, mahalle sakinlerinin aylardır yaptığı uyarıya rağmen temizlenmedi.

KARŞILIKLI SUÇLAMA

İddiaya göre Konyaaltı Belediyesi gelen şikayetlerde adresi ASAT olarak gösterirken, ASAT ise ilçe belediyeye yönlendiriyor. Sahipsiz kalan sorun ise her gün giderek büyüyor. Altı sulak olan alan sivri sinek üretme çiftliğine döndü.

ÇARESİZ KALDIK

Uncalı Mahallesi'nde sitede görev yapan Yaşçın Kaplan, kanalın temizlenmesi için defalarca belediyeye durumu bildirdiklerini söyledi. Ancak bir türlü bu alanların temizlenip kurutulmadığı için sivrisinekten kurtulamadıklarını da belirten Kaplan, "Konyaaltı Belediyesi gerekli temizlik çalışmasını yapmadığı için sivri sineği teslim olduk. Aylardır gece uykusu haram oldu" diye konuştu.