Güvenliğe destek

ANTALYA'DA Sahil Güvenlik Komutanlığı için 122 adet 12 metre boyunda hareket kabiliyeti yüksek kontrol botu üretiliyor. 35 deniz mili sürate sahip olacak bot, Artvin Hopa'dan İskenderun'a kadar en küçük kasabada bile konuşlandırılarak, arama kurtarma, kaçakçılık olayları ve yasa dışı göçmen faaliyetlerinin önlenmesinde aktif rol alacak.

5 YILDA BITECEK

Antalya Serbest Bölge'de faaliyet yürüten Ares Tersanecilik Genel Müdürü Utku Alanç, 2018 yılı itibarıyla en büyük askeri gemi ihracatçısı konumundayken şimdi Türk Sahil Güvenliği'ne hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını kaydetti. Projenin 2018 yılında başladığına ve 1 yıl sonra tasarım çalışmalarına başladıklarına değinen Alanç, "Projenin ismi kontrol botudur. 122 bottan oluşuyor. Bu anlamda bir dünya rekorudur. Bu hacimde bir üretim dünyada henüz uygulanmış değil. 122 botun 105 adeti Sahil Güvenlik, 17'si ise Emniyet Genel Müdürlüğü için inşa edilecek. Yaklaşık 5-6 yıllık bir proje olacak. 5 yıl içinde tüm botların teslimini hedefliyoruz" dedi.

YÜZDE YÜZ YERLİ

Tasarımların bu ay içinde sona ereceğini belirten Alanç, " Çalışmalar Sahil Güvenlik'in uzman personelinin katkısıyla tamamladık. Yüzde yüz yerlidir ve Türk mühendisleri tarafından çalışılmış, doğrulama fazları da onlar tarafından yapılmıştır" dedi.