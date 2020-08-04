Sıcak havadan kaçış

Hava sıcaklığının gölgede 38 dereceyi bulduğu Antalya'da Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenler kendilerini denize, piknik alanlarına, şelalelere ve kanyonlara attı. Koronavirüs göz ardı edildi, sosyal mesafe ve maske kuralları unutuldu

BUNALAN SAHİLE KOŞTU

Kurban Bayramı'nın son gününde, sıcak hava ile bayram tatilini fırsat bilenler soluğu , Konyaaltı sahilinde aldı. Kimsenin maske takmadığı sahilde, sosyal mesafeye uyulmadı. Bazı vatandaşlar da parklardaki ağaç gölgelerinde vakit geçirmeyi tercih etti. Kurbanlarını kesenlerin adresi ise mesire alanları oldu. Mangallar yakıldı, çaylar demlendi yemekler yendi.

ÜZÜMDERE'DE KAMP

Bu arada bazı tatilciler, Akseki ile İbradı ilçelerinin sınırlarında bulunan Üzümdere Irmağı kenarında da yoğunluk oluşturdu. Ağaçların altında kamp kurup piknik yapanlar, zaman zaman ırmakta yüzerek serinlemeye çalıştı. Doğa ile iç içe vakit geçirenler sıcaktan kurtuldu.

ŞELALEYE AKIN EDİLDİ

Antalya'daki dünyaca ünlü Düden Şelalesi, Kurban Bayramında tatilcilerin akınına uğradı. Kartpostallık manzarasıyla eşsiz bir görüntü sergileyen şelaledeki tatilciler, hatıra fotoğrafı çekinmek için adeta kuyruğa girdi. Şelaleye gelenler, suyun verdiği serinlikle nefes aldı.